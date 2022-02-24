شكرا لقرائتكم خبر عن بي آر نيوز: السعودية والإمارات ومصر تتصدر انتعاشة الألعاب الإلكترونية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «المملكة ستكون مركز الألعاب الإلكترونية الأول في الدول الناطقة باللغة العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

أبرز موقع «بي آر نيوز واير» التوقعات الإيجابية لسوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 5 سنوات حتى عام 2025، مؤكدا تصدر السعودية، والإمارات، ومصر لآفاق القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال الموقع: «بلغت إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية لدول الشرق الأوسط الثلاث 1.76 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 3.14 مليار دولار في 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.8 ٪».

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «برزت سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة كمنطقة نمو رئيسية لهذا القطاع الرائد عالميا».

وبلغ عدد لاعبي ألعاب الفيديو في الدول الشرق أوسطية الثلاث 65.32 مليون في 2021، ومن المتوقع زيادة هذا العدد إلى 85.76 مليون في 2025.

وأردف: «المملكة ستكون مركز الألعاب الإلكترونية الأول في الدول الناطقة باللغة العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توازن بين حجم السكان وقوة إنفاق عالية تحقق أعلى الإيرادات».

وحسب الموقع تدعم الحكومات في المنطقة قطاع ألعاب الفيديو بقوة، حيث أدخلت المملكة والإمارات سياسات لتشجيع توطين الألعاب، وتطوير الألعاب المحلية، واستوديوهات ومكاتب جديدة لشركات الألعاب العالمية، واستضافة بطولات الرياضات الإلكترونية الكبرى.

أما مصر فهي سوق ألعاب ناشئ به مجتمع ألعاب نشط وتنافسي وأكبر سوق بين الدول الثلاث من حيث عدد اللاعبين.

وسيكون النمو مدفوعا بزيادة الإنفاق لكل مستخدم، والدعم الحكومي الإضافي عبر الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودخول المزيد من اللاعبين إلى السوق.

جدير بالذكر، أن ما يقرب من نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقل أعمارهم عن 25 عاما وقد نشأوا كمواطنين منجذبين للتكنولوجيا، حيث تقدم الألعاب دورا كبيرا في الترفيه.