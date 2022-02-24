شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الطلب العالمى على النفط ليسجل 99.8 مليـون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الطلب العالمى على النفط انتعاشه خلال الربع الرابع من عام 2021، وبشكل ملحوظ بلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أى بنسبة 2.4%، ليصل إلى 99.8 مليـون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لـه منـذ الربع الرابـع مـن عـام 2019، مشكلاً بذلك ارتفاعـاً بنحـو 5.5 مليـون برميل يوميا، أى بنسبة 5.8% على أساس سنوي ،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش المطـرد فـي الطلب في منطقة أسيا الهادئ والاقتصادات الأسيوية الرئيسية بما في ذلك الهند والصين ، تزامناً مع التعافي الاقتصادي ورفع المزيد من القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

بينمـا حـد مـن انتعاش الطلب العالمي على النفط ، ظهور المتحور " Omicron " سريع الانتشار من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، لا سيما في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية ، حيـث تـم إعـادة بعـض عمليـات الإغلاق وفرض قيود على حركة التنقل .

وشهد إجمالي الإمدادات النفطيـة العالميـة ( نفـط خـام وسوائل الغاز الطبيعى) ارتفاعًا بنحـو 2.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع مـن عـام 2021، أى بنسبة 2.4 % مقارنـة بـالربع السابق ليصل إلى 98 مليون برميل يوميا، وهو مسـتوى مرتفع بنحـو 5.7 مليون برميل يوميًا مقارنـة بالربع المماثل من العام السابق.