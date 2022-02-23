شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد في «وول ستريت» مع تفاقم المخاوف حيال أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم في وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الأربعاء، إذ أعلنت أوكرانيا حالة الطوارئ وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال احتمالا قريبا.

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 78.45 نقطة بما يعادل 1.82 بالمئة إلى 4226.31 نقطة، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 340.66 نقطة أو 2.55 بالمئة إلى 13040.85 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 459.12 نقطة أو 1.37 بالمئة إلى 33137.49 نقطة.