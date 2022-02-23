أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-2-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-2-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.668 مليار جنيه.



إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة. إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.668 مليار جنيه. البورصة تربح 1.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.668 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 244.7 مليون ورقة مالية بقيمة 612.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.35%، والعرب على 9.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 66.3 ألف جنيه، 47.9 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 68.3 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13488 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4460 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2934 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 4665 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 1.9 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، 176.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 20 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 1.9 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، 176.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن مصر العليا، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 353 ألف سهم، 635 سهم، 500 سهم، 1.5 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، 50 ألف سهم، 16797 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 480 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك 178.5 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 35 ألف سهم.

أعلنت شركتي مصر بني سويف للأسمنت، شراء 46.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي أسهم الخزينة 1.4 مليون سهم.

نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 11.403 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 9.485 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.918 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%، وبلغ صافي الربح المحقق خلال العام 1.211 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.112 مليار جنيه بزيادة قدرها 99 مليون جنيه بنسبة نمو 8.9%، ونفذت شركات المجموعة خطة توسعات جديدة لزيادة الطلب على منتجاتها وبلغت خطة التوسعات مبلغ 1.007 مليار جنيه منها 850 مليون جنيه لشركات السجاد، و157 مليون جنيه لشركات الموكيت. نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 11.403 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 9.485 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.918 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%، وبلغ صافي الربح المحقق خلال العام 1.211 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.112 مليار جنيه بزيادة قدرها 99 مليون جنيه بنسبة نمو 8.9%، ونفذت شركات المجموعة خطة توسعات جديدة لزيادة الطلب على منتجاتها وبلغت خطة التوسعات مبلغ 1.007 مليار جنيه منها 850 مليون جنيه لشركات السجاد، و157 مليون جنيه لشركات الموكيت.

كما حققت الشركة المصرية للصناعات الدوائية-إيبيكو، صافي مبيعات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 19.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 523 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 487 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 7.3%.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 135.8 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 179.9 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 24.52%، وبلغ صافي أرباح العام 958 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 27 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 103.55%.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 89.3 ملون جنيه خلال عام 2021 مقابل 61.7 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 30.83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 22.2 مليون جنيه مقارنة مع 9 ملايين جنيه بنسبة نمو 59.45%.