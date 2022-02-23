شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصرى المجرى بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، بحضور المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وكريستوف زابو، رئيس وكالة ترويج الصادرات المجرية، وجيرجيلى جاكلى، رئيس بنك التصدير، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 50 شركة مجرية مهتمة بالاستثمار فى مصر، ومثلها من مجموعة كبار المستثمرين عن الجانب المصرى وذلك لتعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إن منتدى الأعمال المصرى المجرى هو حلقة جديدة من سلسلة التعاون الاستثمارى والاقتصادى المُشترك بين الدولتين فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتعميق التعاون بين الجانبين.



أعمال المنتدى



وقد استعرض عبد الوهاب جهود الهيئة العامة للاستثمار والحكومة في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، والتطور التشريعي والتنفيذي في بيئة الاستثمار، الذي ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري واحدا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، وتصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى قارة إفريقيا.

كما بحث الجانبان الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحفيز التعاون الاستثمارى، ونماذج الشراكات الناجحة بين الدولتين.



المستشار محمد عبدالوهاب





وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن العلاقات المصرية المجرية تعد نموذجاً للعلاقات التي شهدت وما زالت تشهد نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة، حيث ترتبط الدولتان بعلاقة استراتيجية قوية يسعى الجانبان نحو تعزيزها خاصة في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع أولويات التنمية، وتشمل قطاعات: الصحة، التعليم، الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.



المشاركون في المنتدى





وقامت الهيئة العامة للاستثمار خلال فعاليات المنتدى بتنظيم لقاءات ثنائية للجهات الاستثمارية ورجال الأعمال من الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لبحث فرص الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل، وتحقيق النفاذ للبضائع المصرية المجرية لأسواق المنطقة، حيث تستفيد الدولتان من مظلة اتفاقيات تجارية واستثمارية تربطهما بالأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.