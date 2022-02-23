شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن إن» تشيد بفوز منتخب كرة القدم النسائي بأول مباراة دولية لهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية بإعلان منتخب كرة القدم النسائي في السعودية ، فوزه في أول مباراة دولية للسيدات له على الإطلاق.

وقالت: «كان يوما تاريخيا للمملكة، حيث لعب المنتخب النسائي لكرة القدم وفاز بأول مباراة دولية رسمية له يوم الأحد الماضي».

وسافر المنتخب النسائي إلى جزر المالديف لحضور المباراة، وتفوق على سيشيل 2-0 في مباراة ودية تأتي بعد شهر واحد فقط من تسمية الفريق النهائي.

وهنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الفريق النسائي الطموح، ووصفه أنه «يوم تاريخي».

وكتب على تويتر: «أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم وفريقهم الوطني لكرة القدم للسيدات على أول مباراة رسمية لهم على الإطلاق».

وأضاف: «اليوم هو حدث تاريخي ليس فقط بالنسبة لكم، ولكن لكل من يحب كرة القدم».

وتدير المنتخب السعودي النسائي لكرة القدم المدربة الألمانية مونيكا ستاب، التي قالت للفريق: «أود أن أطلب من اللاعبات الاستمتاع بهذه المباراة، وأنا فخورة كوني جزءا من هذا الفريق، وأن تتاح لي الفرصة لعيش هذه التجربة، والتي أراها مجرد بداية لما سيأتي مستقبلا».

جدير بالذكر أنه في عام 2020، تم إطلاق دوري كرة القدم للسيدات في المملكة، الذي قال المنظمون عنه إنه سيكون «قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام لمستقبل بلدنا».