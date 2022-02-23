جيلى أوتو مصر - أبو غالى موتورز تفتتح مركزاً متكاملاً لعرض وصيانة سيارات جيلى

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح جيلي أوتو مصر - أبو غالي موتورز اليوم مركزاً متكاملاً لعرض وصيانة السيارات طبقاً لأحدث التقنيات العالمية المتطورة، وذلك حرصاً منها على تقديم تجارب فريدة لعملاء جيلي، وفي خطوة داعمة لإنطلاقة جيلي غير المسبوقة في السوق المصرية. ويقع مركز الخدمات المتكامل الجديد في التجمع الخامس على محور المشير طنطاوي.

وكان في استقبال المدعوين السيد المحاسب ماهر أبو غالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، والعديد من قيادات مجموعة أبو غالي موتورز وشركة جيلي أوتو العالمية.

وبهذه المناسبة قال السيد المهندس تامر قطب، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالي موتورز: "نفخر اليوم بإفتتاح أحدث مركز متكامل لـ "جيلي" في السوق المصرية، حيث حرصنا على إنشاء مركزاً عالمياً يُعد مثلاً يحتذى به من حيث التكنولوجيات الحديثة والمتطورة لتقديم تجارب فريدة وغير مسبوقة للعملاء في السوق المصري."

وأضاف "نولي اهتماماً خاصاً بتقديم قيمة جديدة ومميزة لكل عملاء جيلي في مصر من خلال اتباع أحدث التقنيات العالمية في عرض السيارات بما في ذلك شاشات العرض الكبيرة والتفاعلية والتابلت التي تمكن العميل من التعرف علي كل التفاصيل والمواصفات الخاصة بالجيل الجديد من سيارات المستقبل التي تقدمها جيلي للمرة الأولى في مصر."

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالي موتورز، " تُمكن تلك التقنيات المُتقدمة العملاء من مقارنة الموديلات المتوفرة ومختلف مواصفتها مع الطرازات الأخرى، وحرصنا كذلك على توافر تجربة قيادة السيارات جيلي في المركز من خلال سيارات مًخصصة لذلك، لكي يتعرف العملاء على مواصفات وإمكانيات السيارات عن طريق تجربتها بأنفسهم في أرض الواقع."

وقال المهندس تامر قطب، "يُسعدنا أن ندعو الجميع لزياره مركز جيلي المتكامل لتفقد هذه التجربه الفريدة و التعرف علي أحدث التقنيات في عرض و صيانه السيارات في مصر و نعلن عن إقامة احتفال خاص في الفترة من الأربعاء 23 فبراير حتى السبت 26 فبراير في المركز المتكامل الجديد للتعرف على كل ما نقدمه من تجارب متميزة وطرازات تعكس مستقبل السيارات التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة في كافة التفاصيل."

ومن جانبه أشاد السيد يانج تشينج، المدير العام لإفريقيا في شركة جيلي أوتو بالمركز المتكامل الجديد وقال، "سعداء بإفتتاح هذا المركز العالمي لبيع سيارات جيلي الجديدة ولخدمة عملائنا في مصر، ويعتبر هذا المركز الشامل خطوة هامة في خطتنا للانطلاقة غير المسبوقة في السوق المصرية بالشراكة مع مجموعة أبو غالي موتورز، ونعتبر هذا التعاون أحد أهم الشراكات التي أبرمتها جيلي أوتو العالمية خلال الفترة الماضية".

وأضاف السيد يانج تشينج "نجحت مجموعة أبو غالي موتورز من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة في هذه المرحلة، ومن خلال خبراتها الثرية والطويلة في قطاع السيارات في مصر، مع تركيزها الشديد على العملاء وتلبية كافة متطلباتهم على أفضل وجه، وسعي المجموعة المستمر لتقديم أحدث التكنولوجيات التي ترتقي بكافة الجوانب المقدمة للعملاء، في كتابة أول فصل من قصة نجاحنا معاً في السوق المصرية".

وقال السيد يانج تشينج "تخطط جيلي خلال المرحلة القادمة، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أبو غالي موتورز، لتقديم المزيد من الطرازات التي حققت العديد من النجاحات في مختلف الأسواق حول العالم، حيث نعتبر مصر أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لجيلي أوتو في المنطقة، والتي تملك إمكانيات رائعة تُمكنها أن تصبح مركزاً إقليمياً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

ويقدم المركز الجديد المُتكامل مفهوماُ جديداً للخدمات الرقمية الشاملة في قطاع السيارات في السوق المصرية، حيث يدخل العملاء عالماً رقمياً جديداً ومتكاملاً، ويستطيع العملاء من خلال تطبيق صُمم طبقاً لأحدث التكنولوجيات الرقمية حتى يكون العملاء على تواصل دائم ومستمر مع الشركة، ويحصلون على كل الخدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة، في تجربة رقمية مُتكاملة تزيد من راحة العملاء وتلبي مختلف متطلباتهم، وتخفض من تكاليف صيانة وملكية السيارات جيلي.

وتتضمن الخدمات الرقمية التعرف على مواصفات مختلف السيارات واختيار الطراز الذي يفضلونه، والحصول على التمويل اللازم من خلال شركة أبو غالي فاينانس في حالة تفضليهم شراء السيارة عن طريق الأقساط، هذا بالإضافة لخدمات ما بعد البيع التي تُجرى على نحو رقمي مُتكامل حيث يرسل التطبيق رسائل للعملاء تذكرهم بموعد الصيانة وكل الأمور الأخرى المتعلقة بصيانة سياراتهم.

وافتتحت جيلي أوتو مصر - أبو غالي موتورز كذلك مركزاً مجهزاً بأفضل التقنيات العالمية في صيانة السيارات وخدمات ما بعد البيع، ويوفر المركز الخدمات المختلفة لأكثر من 100 سيارة يومياً، ويعمل بالمركز فريق من المهندسين والفنيين الحاصلين على تدريبات شاملة على أعلى مستوى من أجل التعامل مع كافة الأعطال باحترافية شديدة، مع أحدث المعدات والأدوات العالمية في إصلاح كافة الأمور المتعلقة بسيارات جيلي، مع توافر كافة أنواع قطع الغيار، هذا بالإضافة إلى مركز حديث للقيام بأعمال السمكرة والطلاء في منطقة العبور يعمل طبقاً لأحدث التكنولوجيات المتطورة في هذا القطاع، وذلك من أجل الحصول على أعلى معايير رضاء العملاء.

ونتيجة لإيمان "جيلي أوتو مصر – أبو غالي موتورز" بأن خدمات ما بعد البيع تعد من أهم السمات المميزة للشركة، حرصت الشركة على تسهيل التواصل مع العملاء، من خلال تخصيص "Account Manager" يكون المسئول عن التواصل الكامل مع العميل مباشرةً في كافة احتياجاته واستفساراته والمتابعة معه في مختلف الأوقات.

واختتم الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالي موتورز كلامه قائلا: "نحرص منذ بدء الانطلاقة غير المسبوقة لسيارات جيلي في مصر على تقديم خدمات متكاملة للعملاء، وهذا بالشراكه مع أكثر من 20 موزع و10 مراكز خدمة متكاملة للسيارات جيلي في مصر، بذلك نقدم أكبر شبكة للموزعين تغطي معظم محافظات جمهورية مصر العربية وتٌلبي كافة احتياجات عملائنا وتوفر لهم خدمة متميزة. ونخطط للتوسع في شبكة الموزعين وافتتاح صالات عرض تقدم كل ما هو جديد من سيارات وخدمات خلال الفترة القادمة".