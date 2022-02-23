شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار ووكالة إكسيم المجرية لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ختام فعاليات منتدى الأعمال المصرى المجرى، وقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجيرجيلى جاكلى، رئيس مجلس إدارة وكالة إكسيم المجرية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثمارى، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالمجر، وتسهيل عقد الشراكات الاستثمارية بين مجتمعى الأعمال فى البلدين، بما يحقق أهداف خطط التنمية الاقتصادية الوطنية فى مصر والمجر.

ووضعت مذكرة التفاهم إطار عملى لتعزيز التعاون المشترك ومناخ الأعمال والعمل المشترك لتسهيل تدفق الاستثمارات المجرية إلى مصر، حيث ستقوم الهيئة بإمداد الجانب المجرى بالمعلومات الخاصة ببيئة الأعمال والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار، وفرص الاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية، كما سيتعاون الجانبان فى تنظيم بعثات وزيارات مجتمع الأعمال المجرى إلى مصر.



خلال التوقيع





ونصت مذكرة التفاهم على قيام وكالة إكسيم المجرية بالترويج للفرص الاستثمارية بمصر والخدمات المُقدمة من الهيئة العامة للاستثمار داخل مجتمع الأعمال المجرى، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الاستثمار في مصر والقطاعات التي تحظى باهتمام رجال الأعمال المجريين، كما ستساعد في تحقيق التواصل بين الهيئة العامة للاستثمار والشركات المجرية الراغبة في الاستثمار بمصر، فضلاً عن دراسة توفير التمويل المطلوب للمستثمرين المجريين الراغبين في الاستثمار في السوق المصري سواء من خلال تأسيس شركات جديدة أو من خلال الشراكة مع الشركات المصرية، بالإضافة إلى دراسة تمويل المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في المجر، وتزويد الهيئة بشكل دوري بالمنتجات المختلفة التي يقدمها البنك للمستثمرين.

يذكر أن منتدى الأعمال المصرى المجرى قد شهد فى ختام فعالياته مشاركة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبيتر سيارتو، وزير الشئون الخارجية والتجارة المجرى حيث وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة فرعية مشتركه للتجارة والصناعة منبثقه من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى وهدفها متابعة موضوعات التعاون التجارى والصناعي بين البلدين.

وقد أكد وزير الشئون الخارجية والتجارة المجرى على قوة العلاقات بين البلدين موضحا وجود العديد من الفرص الواعدة لتنفيذ مشروعات مشتركة فى الجانب المصرى خاصة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمياه والصحة والصناعات الدوائية والغذائية والطاقة ومواد البناء موضحا توفير تسهيلات لصالح الشركات المجرية المستثمرة فى مصر وكذا الاستثمارات المجرية الجديدة.