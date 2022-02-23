شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية وأبو ظبى بجلسة الأربعاء.. وصعود دبى والبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.27% خاسرًا 33.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12527.63 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.028% خاسرًا 2.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9100.28 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.8% رابحًا 26.51 نقطة ليغلق عند مستوى 3335.79 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.86% رابحًا 35.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1964.32 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 33.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12527.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.58% رابحًا 394.68 نقطة ليغلق عند مستوى 25409.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 254.7 مليون سهم بقيمة 10.4 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الأدوية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.51%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاعي النقل وإنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، 0.3%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.87%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.63%، قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.87%.

وقفز 111 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 9.82%، ثم سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 6.66%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.66%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "الراجحي" بنسبة 3.28%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.21%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.028% خاسرًا 2.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9100.28 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.680 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 185.2 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 7565 صفقة.

وهبط ببورصة أبو ظبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.65%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.04%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 4.29%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.13%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 7.17%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 4.35%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 311.4 مليون درهم.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8% رابحًا 26.51 نقطة ليغلق عند مستوى 3335.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.7 مليون سهم محققة ما قيمته 216.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3686 صفقة لعدد 25 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.76%، 0.24%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.94%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.2%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.5 مليون ورقة بقيمة 68.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.18%.

بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.86% رابحًا 35.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1964.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 190.66% مدفوعًا بصعود أسهم البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 5.37%، 2.26%، 2.24%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 68.91% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.52% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 11.96% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.83%، وهبطت أسهم إنوفست، شركة الإثمار القابضة، بنك السلام بنسبة 5.56%، 1.56%، 0.98%، على التوالي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% رابحًا 52.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7661.06 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% رابحًا 52.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8322.18 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83% رابحًا 52.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6368.21 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.43% رابحًا 94.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6693.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 316 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.2 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.31%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.9%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 0.2%، 0.18%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.1%.