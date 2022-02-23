شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبو ظبى للأوراق المالية يحذر المستثمرين من محاولات الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سوق أبو ظبي للأوراق المالية، أفراد الجمهور وأصحاب المصلحة على توخي الحيطة والحذر ضد محاولات الاحتيال، ويشمل ذلك المحتالين الذين قد يدعون بأنهم من طرف السوق أو وسطاء مرخصين أو أعضاء في فريق إدارة السوق عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، لارتكاب عملية احتيال على أفراد الجمهور أو أصحاب المصلحة.

كما طالب أفراد الجمهور وأصحاب المصلحة، توحي أعلى درجات الحيطة والحذر من مثل هذا السلوك، وإبلاغ السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الهيئة التنظيمية في بلدك عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد الاحتيالي التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة من سوق أبو ظبي للأوراق المالية (مثل شعار السوق والعلامة التجارية والاسم والتواقيع والمواد التسويقية والفواتير وعضوية فريق الإدارة وغيرها).

ونصح سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بأنه أولًا يجب ألا ترد على أي مراسلات غير عادية/مشبوهة قد تتلقاها، ثانيًا يجب عدم الدخول في أي اتفاقية مع جهات غير مرخصة، ثالثًا لا يطلب سوق أبو ظبي للأوراق المالية بشكل مباشر من أفراد الجمهور الاستثمار، رابعًا لا يطلب سوق أبو ظبي للأوراق المالية بشكل مباشر من معلومات شخصية أو مالية، خامسًا أكد سوق أبو ظبي للأوراق المالية على المستثمرين ضرورة التعامل مع الكيانات المرخصة فقط.

وأشار إلى أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية، على علم بالمنشورات والمواد الاحتيالية التي أنشأها محتالون من خلال نسخ حقوق الملكية والمواد المحمية بموجب حقوق العلامة التجارية من الموقع الإلكتروني الرسمي للسوق أو الإفصاحات الصادرة، مشددًا على عدم الرد على أي شخص أو شركة تزعم بأنها سوق أبو ظبي أو تمثل السوق، وعدم تزويدهم بالمعلومات الشخصية أو تحويل الأموال إليهم تحت أي ظرف كان.