شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات سندات الخزانة الحكومية فى أول أيام تداولها بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات سندات الخزانة الحكومية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر سندات الخزانة الرئيسي بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة، ومؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 1- 3 سنوات بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1169 نقطة، ومؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 3- 5 سنوات بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعد ومؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 5-7 سنوات بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1145 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد دشنت لأربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة.

وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

وجاء ذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية منذ عام 1883.