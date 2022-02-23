شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: توقيع بروتوكول لتصدير منتجات تشكيل المعادن إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المجلس التصديري للصناعات الهندسية توقيع بروتوكول تعاون بين "كرفان" المصرية و"Pen Pen sons" الكينية وذلك للتعاون في تصدير المباني سابقة التجهيز، في إطار رؤية المجلس لمضاعفة الصادرات المصرية إلي السوق الأفريقي والذي يعد من الأسواق الواعدة وزاخر بالفرص التصديرية.

وأشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أنه وفقاً للبرتوكول ستقوم "Pen Pen sons" الكينية بالترويج لمنتجات قطاع تشكيل المعادن المصرية والذي يضم الكرافانات والمباني سابقة التجهيز والجامالونات المعدنية والأسوار المعدنية، ولفتت إلي أن مدة البروتوكول عامين يبدأ في مارس 2022 إلى فبراير 2024 قابلة للتجديد في حالة نجاح "Pen Pen sons" في الترويح بشكل أوسع للمنتجات المصرية.

وأوضحت أن البروتوكول هو ثمرة تعاون مع فرع المجلس في كينيا والبنك التجاري الدولى cib ويهدف البرتوكول لزيادة الصادرات إلي السوق الكيني لتكون كينيا مركزا إلي الدول الحبيسة المجاورة بكينيا.

وأوضحت أن البنك التجاري الدولي cib سيقوم وفقا للبروتوكول بضمان الشق المالي في عمليات التصدير من خلال ضمان مخاطر الصادرات وتقديم تسهيلات في السداد للمستوردين تصل إلى 6 شهور.

ومن جانبه أوضح جوزيف نيجونا رئيس شركة بنسون للهندسة بكينا ان السوق الكيني يحتاج الى منتجات الحديد الصلب والاستيل المصرية نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية وأضاف أن الدولة الوحيدة التى تنافس مصر بالسوق الكيني هي الهند إلا أنه مع اتفاقية الكوميسا فإن المنتجات المصرية تعتبر الأكثر انخفاضا مقارنة بنظيرتها الهندية ولفت نيجونا إلى أن السوق الكيني يعانى من ارتفاع تكلفة المبانى الإنشائية الأمر الذي أدى إلى ضرورة البحث عن بديل أرخص سعرا وذات تصميم وجودة عالية وهو ما نجده حاليا في المنتجات المصرية.