شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.668 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13488 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4460 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2934 نقطة.