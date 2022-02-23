شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير : شركة تطوير السودة ستكون وجهة سياحية جبلية فاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنطلقت أول جلسات منتدى مستقبل العقار‬ بافتتاحية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي أكد أن غرفة التخطيط المركزية بالدولة تعمل على أن تكون نيوم والبحر الأحمر والقدية ومشاريع عسير كلاً له طابعه الخاص المختلف عن الآخر.

وأشار سموه إلى أن شركة تطوير السودة ستكون وجهة سياحية جبلية فاخرة، مبيناً أن قيمة الاستثمار بالسودة بلغت 11 مليار منها 3 مليار بالبنية التحتية.