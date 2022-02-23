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الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان : الإنفاق على القطاع العقاري تجاوز النصف مليار ريال

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد المبطي عبر الجلسة الحوارية بعنوان " صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة" خلال منتدى مستقبل العقار، إن ما أنفق على القطاع العقاري رقم مهول تجاوز النصف مليار ريال.

وأضاف أنه تم إطلاق أكثر من 140 ألف وحدة سكنية ، وقال: نلتزم الوصول إلى 300 ألف وحدة بحلول عام 2025 في مختلف مناطق المملكة، كما ندرس احتياجات الأسر مع المطورين العقاريين في تطويرهم للمشاريع السكنية لكي تتناسب مع قدراتهم الشرائية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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