شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل96.80 دولار و92.35 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء،96.80 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 92.35 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء، قد تراجعت وذلك بعد أن شهدت الأسعار ارتفاع محققة أعلى مستويات لها خلال 7 سنوات بالجلسة السابقة، حيث أنه من الواضح عدم تأثر الإمدادات النفطية بالاسواق العالمية بالموجة الأولى للعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا بعد قيامها بإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا.

وحذرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وسلسلة التوريد، يمكن أن يهدد أوضاع الحساب الجاري في أمريكا اللاتينية ويزيد التضخم، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع تشديد السياسة النقدية، مع زيادة أسعار الفائدة للبنوك المركزية في المنطقة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت شركة الأبحاث الاقتصادية المستقلة في تقرير لها، إن العديد من الدول المستوردة الصافية للنفط في المنطقة ستشهد مواقفها الخارجية تتضرر.

وقال الخبير الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ، نيخيل سانجاني: "سيكون مصدر قلق كبير بشكل خاص في تشيلي، حيث نقاط الضعف الخارجية بالفعل أكبر مما يفترضه معظم الناس" ، مضيفًا أنه إذا ظلت أسعار النفط عند مستواها الحالي، فإن العجز في الحساب الجاري للبلد سيتوسع إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأشار التقرير إلى أنه أيضا سيستفيد منتجو النفط مثل الإكوادور وفنزويلا وكولومبيا من عائدات الصادرات المرتفعة ، كما سيتلقى النمو الاقتصادي للمنتجين دفعة. في هذا السيناريو، تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن ينهي تضخم المستهلك في المنطقة العام بحوالي نصف نقطة مئوية فوق التوقعات الحالية.