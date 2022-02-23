شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 23 فبراير 2022.. وعيار 21 يسجل 829 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب قبل قليل حوالي جنيهان فقط في السوق المصري، وذلك عقب تراجع سعر اونصة الذهب عالمياً من مستويات 1895 دولارا، ولا يزال الذهب في قمة 8 أشهر بسبب عمليات المضاربة على المعدن الأصفر بسبب تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 947 جنيها.

عيار 22 يسجل 908 جنيهات.

عيار 21 يسجل 829 جنيها.

عيار 18 يسجل 710 جنيها.

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أكد محسن فوزي عضو شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الاتجاه في الأسواق لشراء عيار 18 يتزايد خلال الفترة الحالية، في ظل طلب مرتفع بالقاهرة الكبرى ليصل حجم الطلب عليه 80%، مشيراً إلي أن محافظات الوجه القبلي لا يزال عيار 21 هو المتصدر من حيث حجم المبيعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الموروث الثقافي يحد من انتشار عيار 18 في الصعيد، لكن لدينا طلب قوى في القاهرة الكبرى على عيار 18، لافتا إلى أن المشغولات والأطقم من عيار 18 متنوعة لذلك يرتفع الطلب عليه من الفئات الشبابية.

وأشار إلى أن الاتجاه في المستقبل سيكون لعيار 18 وأن الاتجاه العالمي لهذا العيار، لكن في محافظات كثيرة بمصر لا يلقى رواجًا، لكن مع الوقت فإن اتجاه المستهلك سيكون للسعر الأفضل وهناك فارق سعرى كبير وواضح بين 18 و 21.