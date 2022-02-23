صعود مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13526 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 4485 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1957 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2944 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 1.9 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، 176.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن مصر العليا، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 353 ألف سهم، 635 سهم، 500 سهم، 1.5 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، 50 ألف سهم، 16797 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 480 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك 178.5 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 35 ألف سهم.

أعلنت شركتي مصر بني سويف للأسمنت، شراء 46.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي أسهم الخزينة 1.4 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 11.403 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 9.485 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.918 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%، وبلغ صافي الربح المحقق خلال العام 1.211 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.112 مليار جنيه بزيادة قدرها 99 مليون جنيه بنسبة نمو 8.9%، ونفذت شركات المجموعة خطة توسعات جديدة لزيادة الطلب على منتجاتها وبلغت خطة التوسعات مبلغ 1.007 مليار جنيه منها 850 مليون جنيه لشركات السجاد، و157 مليون جنيه لشركات الموكيت.

كما حققت الشركة المصرية للصناعات الدوائية-إيبيكو، صافي مبيعات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 19.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 523 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 487 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 7.3%.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 135.8 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 179.9 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 24.52%، وبلغ صافي أرباح العام 958 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 27 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 103.55%.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 89.3 ملون جنيه خلال عام 2021 مقابل 61.7 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 30.83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 22.2 مليون جنيه مقارنة مع 9 ملايين جنيه بنسبة نمو 59.45%.