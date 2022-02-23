شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاى أبو ظبى" تشارك بمعرض عقارات النيل بالسعودية لجذب عملاء جدد ودعم تصدير العقار من خلال طرح مشروع Capital Avenue بنظام تقسيط حتى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري- الذراع العقاري لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة- المشاركة في النسخة الأولى من معرض عقارات النيل، والتي تعقد في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير الجاري؛ وذلك لإتاحة الفرصة للعملاء في المملكة للحجز بمشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الوحدات المتبقية من مشروعها السكني Residence Eight ، يأتي ذلك في ضوء دعم شركة سكاي أبو ظبي لجهود تصدير العقار المصري وجذب عملاء جدد بفضل ما تتمتع به من سمعة وخبرة في السوق الخليجي، وفي ظل ما يتميز به المشروع من خدمات متكاملة.

وشاركت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بجناح بالمعرض والذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري بفندق كراون بلازا، كما تشارك بجناح في المعرض بمدينة جدة خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير بفندق هيلتون جدة "قاعة هيلتون"، وتقدم الشركة عروض مميزة للعملاء بخطط سداد مختلفة تصل إلى تقسيط حتى 10 سنوات، يأتي ذلك إيمانًا من شركة سكاي أبو ظبي بأهمية المعارض الخارجية في تحقيق المستهدفات البيعية للشركة خلال عام 2022، وجذب شريحة جديدة من العملاء.

وتقدم شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، للعملاء بمعرض عقارات النيل، أحدث مشروعاتها Capital Avenue، أحد أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع وينفرد المشروع بمزايا عديدة ستجعله قبلة التسوق في العاصمة الإدارية بدايةً من موقع متميز بمنطقة R8 حيث يطل على 4 واجهات متعددة أبرزها الحي الدبلوماسي والنهر الأخضر، بالإضافة إلى تصميم عصري يوفر مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية مما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بجانب ذلك سيضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي، وكذلك مجموعة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والعيادات الطبية ليوفر تجربة فريدة في التسوق والترفيه لسكان العاصمة والمترددين عليها.

بجانب وسائل الترفيه المتعددة، سيوفر مشروع Capital Avenue مكاتب إدارية متنوعة المساحات لتحقيق الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة شرق القاهرة، مما يمثل فرصة لجذب كبرى الشركات الأجنبية التي تبحث عن مقرات إدارية لها بمستوى مميز من التصميم والخدمات في مصر

كما سيتم ضخ ما لا يقل عن 300 مليون جنيه في الاعمال الانشائية بالمشروع خلال 2022، وبدء تسليم أولى وحدات المشروع، خلال الربع الثالث من عام 2025 .

كما تقدم شركة سكاي أبو ظبي مشروع Residence Eight، وهو مشروع سكني متكامل يوفر حلول معيشة عصرية تخدم كافة احتياجات العملاء وتحقق لهم الراحة والأمان والخصوصية، وذلك باستخدام أحدث أساليب الهندسة والعمارة والتصميم، كما يضم المشروع مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات، وحقق المشروع مبيعات تعاقدية تجاوزت أكثر من 1.8 مليار جنيه حتى الأن وهي تمثل 95 % من اجمالي الجزء السكنى بالمشروع، واستحوذ الأجانب على نسبة كبيرة من المبيعات.

كما سيتم ضخ ما لا يقل عن 400 مليون جنيه في الاعمال الانشائية بالمشروع خلال 2022، وبدء تسليم أولى المشروع خلال الربع الثاني من عام 2025 .

قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الشركة حريصة على المشاركة في المعارض الخارجية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تصدير العقار المصري، والذي شهد طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى تنوع المنتجات العقارية المعروضة (سكنية وتجارية وإدارية) أو على مستوى جودة المشروعات المنفذة واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتبعة بمدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن الشركة تتوقع تحقيق مبيعات ضخمة من هذه المعارض في ظل ما تتميز به من سمعة في السوق الخليجي، علاوة على تكامل مشروعاتها العقارية.

من جانبه قال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الخطة التسويقية للشركة في العام الجديد تعتمد بشكل رئيسي على المشاركة في المعارض الخارجية، لجذب شرائح جديدة من العملاء واستثمار سمعة الشركة في دول الخليج، وهو ما ظهر من ارتفاع استحواذ المصريين العاملين في الخارج والأجانب على حصة كبيرة من مبيعات الشركة في عامها الأول، مشيرًا إلى الميزة التنافسية لمشروعات سكاي أبو ظبي في تقديم مشروعات سكنية وتجارية تناسب شريحة مختلفة من العملاء.











