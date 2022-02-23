شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة سعر الفائدة في نيوزيلندا للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) اليوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك، التي قررت زيادة الفائدة الرسمية بمقدار 25 نقطة أساس لترتفع من 75ر0% إلى 1% وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء إلى أنها تتوقع استمرار تأثير انتشار فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد على المدى القصير، مضيفة أن الاقتصاد النيوزيلندي ظل قويا نسبيا خلال فترة الجائحة مدعومًا بمعدلات الفائدة المنخفضة وارتفاع أسعار الصادرات والإنفاق الحكومي الكبير لدعم الشركات والعمال.

ورغم استمرار ارتفاع معدل التضخم في نيوزيلندا، تتوقع اللجنة تراجعه خلال السنوات المقبلة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نيوزيلندا خلال العام الماضي بنسبة 9ر5% وهو ما يزيد بشدة عن النطاق المستهدف للزيادة بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 1 و1%.