شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن: ارتفاع الطلب على الذهب عيار 18 بنسبة 80% بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن فوزي عضو شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الاتجاه في الأسواق لشراء عيار 18 يتزايد خلال الفترة الحالية، في ظل طلب مرتفع بالقاهرة الكبرى ليصل حجم الطلب عليه 80 % ، مشيراً إلي أن محافظات وجه قبلي لا يزال عيار 21 هو المتصدر من حيث حجم المبيعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الموروث الثقافي يحد من انتشار عيار 18 في الصعيد، لكن لدينا طلب قوى في القاهرة الكبرى على عيار 18، لافتا إلى أن المشغولات والأطقم من عيار 18 متنوعة لذلك يرتفع الطلب عليه من الفئات الشبابية.

وأشار إلى أن الاتجاه في المستقبل سيكون لعيار 18 وأن الاتجاه العالمي لهذا العيار ، لكن في محافظات كثيرة بمصر لا يلقى رواجًا، لكن مع الوقت فإن اتجاه المستهلك سيكون للسعر الأفضل وهناك فارق سعرى كبير وواضح بين 18 و 21.

كان الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب يرتفع بقوة في ظل استمرار التوتر في أوكرانيا، وقفز الذهب في مصر حوالي 7 جنيهات صباحاً ليرتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر قرب 837 جنيها للجرام لكن الأسعار تراجعت استجابة للهبوط العالمي لتسجل الأسعار 829 جنيها للجرام.