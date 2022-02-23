شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنشطة رئيسية لـ"لتنظيم والإدارة" خلال يناير أبرزها تكليف 2368 كادر طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تنفيذ 8 برامج تدريبية لعدد 121 موظفاً من المرشحين لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة، وذلك في 21 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها، وزارة الموارد المائية والري، الأزهر الشريف، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جامعة الزقازيق وغيرها، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

يأتي هذا فيما يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثاني من العام المالي 2021/2022 في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة)، بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

جدير بالذكر أن الخطة التدريبية تشمل أيضًا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من الموافقة على قرارات تكليف 2368 موظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية وذلك خلال شهر يناير الماضي، وكان من ضمن الجهات الإدارية التي شملتها قرارات التكليف مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مستشفى شرم الشيخ الدولي، وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بالإضافة إلى جامعتي القاهرة والفيوم، والمركز القومي لخدمات نقل الدم بالمحافظات.

وذكر الجهاز أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويُبَتّ في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من اعتماد وتجديد اعتماد (8) مراكز تدريبية خلال شهر يناير الماضي، ومنها مركز تدريب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مركز تدريب جامعة الإسكندرية، مركز تدريب مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، ومركز تدريب ديوان عام محافظة الشرقية، مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، ومركز تدريب مستشفى الهلال، بالإضافة مركز تدريب مديرية الشئون الصحية بسوهاج، بحسب تقرير للجهاز.

يأتي هذا تنفيذًا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها ، كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.

وفي سياق متصل، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 318 موظفاً لعدد من الجهات الإدارية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها، وشملت الجهات التي تم دراسة التسوية بها، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ديوان عام محافظة شمال سيناء، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، مديرية الشئون الصحية بقنا، ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

يذكر أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ويقوم الجهاز كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظاً على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.