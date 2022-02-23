شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع تصاعد التوتر في شرق أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوياته منذ يونيو، أمس الثلاثاء، لكن تصاعد التوتر في شرق أوروبا يمكن أن يبقي على قوة الطلب عليه المدفوع باعتباره ملاذًا آمنًا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1895.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول يونيو مسجلًا 1913.89 دولار للأوقية في وقت سابق أمس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1901.70 دولار.

وقال محللون: «خيّم التشاؤم على فتح أسواق أوروبا وفتحت أسواق الأسهم على انخفاض كبير»، إذ إن الكثير من هذه الخسائر جرى تعويضها مما سحب من جاذبية الذهب.

وأضافوا: المخاوف السياسية قد تدفع البنوك المركزية لإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية وهذا في حد ذاته عامل إيجابي للذهب.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا مما يعمق مخاوف الغرب من نشوب حرب جديدة في أوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 24.05 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 % إلى 1078.91 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.8 % إلى 2368.29 دولار.