شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لأفريقيا.. 10 معلومات عن مستهدفاتها حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مصر على الاهتمام بتواجد المنتجات الوطنية داخل أسواق القارة السمراء، وفي سبيل ذلك جرى وضع عدة رؤى لزيادة الصادرات للأسواق الأفريقية، وتستهدف خطة مصر لأفريقيا تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وخاصة دول الكوميسا، وتهدف الاستراتيجية التي ستقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية متابعة حركة التصدير بصورة مستمرة وقياس مدى فعالية البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى جرى بدء تطبيقه مطلع العام المالي الجاري 2020-2021.

10 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2025

تدشين أول سلسلة تجارية مصرية بالقارة السمراء

10 دول أفريقية يجري تطبيق الخطة عليها والتوسع في باقي القارة

تحليل تفصيلي لملامح الوضع الحالي للصادرات إلى أفريقيا

توفير وسائل النقل البري والبحري وتفعيل الاتفاقات التجارية

التوسع في الدعم التقني والمالي للمصدرين

برنامج دعم الصادرات الجديد يتحمل 80 % من قيمة الشحن للبضائع المصرية

إدخال قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية

تستهدف مصر زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال 2022

تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة

اعداد قوائم كاملة للمنتجات التي عليها طلب في الأسواق الأفريقية