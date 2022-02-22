شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للأهالى حول متحف آثار أسوان بجزيرة إلفنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة العيد الخامس على الانتھاء من مشروع تطویر وإعادة فتح الملحق الخاص بمتحف آثار أسوان بجزيرة إلفنتين، نظّم المتحف محاضرة لأهالي أسوان عن تاريخ المتحف ومقتنياته، بالإضافة إلى جولات إرشادية لبعض المدارس، وتكريم عدد من العاملين السابقين.

وقال مصطفى خليل مدير عام المتحف، أن الملحق يعرض 1788 قطعة أثرية، من أبرزھم تمثال من الجرانیت الوردي للملك تحتمس الثاني، وبردیة الزواج بالخط الھیراطیقى ترجع إلى عھد الملك نبتو الثاني، ولوحة للملك سیتي الأول مع ثالوث الفنتین، وعمود الملك امنحتب الثاني مع ثالوث إلفنتین، وكافة أدوات الزینة المعروفة عند المصرى القدیم.

وأشار إلى أن متحف آثار أسوان بجزيرة إلفنتين یقع في منطقة أثریة، وتحیط به مجموعة من المعابد، وھو مبنى تاریخي ذو واجھة أثریة. وكان في الأصل مخصص لإستراحة المھندس الإنجلیزي ولیم ویلكوكس William Willcocks، مصمم خزان أسوان.

وفى عام 1912م تم تحويله إلى متحف وافتتاحه عام 1917م. ثم قام الأثري الدكتور لبیب حبشى عام 1965 بإضافة جزء جدید للمبنى من الجھة الغربیة. وأضیف للمتحف ملحق في الجھة الشمالیة، لیعرض ناتج حفائر البعثة الألمانیة بالجزیرة، وتم افتتاحه عام1998م، على مساحة 220م2. ثم أغلق المتحف وكذلك الملحق عام 2010م لتطويره، وأعید افتتاح الملحق مرة أخرى فى 22 فبرایر عام 2017م.