شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: حزمة العقوبات ستؤلم روسيا كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، مؤتما صحفيا مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، حيث قال وزير خارجية فرنسا: دول الاتحاد الأوروبي وافقت على حزمة من العقوبات على روسيا، متابعا: "حزمة العقوبات ستؤلم روسيا كثيرا".

وأضاف وزير خارجية فرنسا، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على العقوبات ضد روسيا.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز، بما فى ذلك الغاز الطبيعى المسال، للأسواق العالمية، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية.

كذلك أشار الرئيس الروسى، فى رسالة موجهة للمشاركين في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كواحد من أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة أصبح شائعا للغاية خلال فترة تطور الطاقة.

وقال الرئيس الروسى: "في هذه المرحلة أصبح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أحد أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة، شائعا للغاية. وتعتزم روسيا مواصلة الإمدادات المستمرة من هذه المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية".