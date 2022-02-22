مطار دبي يستقبل 29.1 مليون مسافر في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، وفقا لبيان نشر أمس.

واستقبل المطار 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، لتتجاوز حركة الركاب السنوية التوقعات الأولية لعدد المسافرين من خلال مطار دبي الدولي في 2021 بزيادة تقدر بنصف مليون مسافر، نتيجة زيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام.

ونقل بيان لمؤسسة مطارات دبي عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة بول جريفيث القول إن الخطوات النوعية التي اتخذتها دبي وقطاع الطيران ساهمت في دفع عجلة التعافي وتسريع وتيرتها. كما أن المطار رحب بانضمام شركات طيران جديدة لربط دبي بوجهات عدة لاستقبال ملايين السياح حول العالم والترحيب بهم لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.

وتشير التوقعات إلى أن حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي يمكن أن تصل إلى 55.1 مليون مسافر بنهاية عام 2022، إلا أن جريفيث لفت إلى أنه من الممكن إحداث طفرة نوعية وتجاوز هذا الرقم بشكل كبير في حال استمرت العوامل الإيجابية الحالية.

واستقبل مطار دبي الدولي خلال عام 2021 حوالي 29.1 مليون مسافر، بنمو سنوي بنسبة 12.7%، بدعم من النمو القوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام نفسه، التي سجل خلالها المطار عدد مسافرين وصل إلى 11.8 مليون مسافر، بزيادة 77% عن الربع السابق.