ارتفاع أرباح فريزينيوس الألمانية 29%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الرعاية الصحية الألمانية «فريزينيوس ميديكال كير» عن زيادة كبيرة في أرباحها الفصلية.

وذكرت الشركة أمس الثلاثاء أن صافي دخل الربع الأخير من عام 2021 العائد لمساهمي الشركة قد ارتفع بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 229 مليون يورو، بينما ارتفع صافي الدخل الفصلي بنسبة 23% على أساس العملة الثابتة.

وبحسب البيانات، ارتفع العائد الأساسي للسهم بنسبة 29% إلى 0.78 يورو مقارنة بالعام السابق. لكن صافي الدخل الفصلي، باستثناء البنود الخاصة، انخفض بنسبة 29% إلى 263 مليون يورو أو انخفض بنسبة 32% على أساس العملة الثابتة ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الآثار السلبية المذكورة على الدخل التشغيلي. وانخفضت عائد السهم، باستثناء البنود الخاصة، بنسبة 29% إلى 0.90 يورو عن العام السابق. وانخفض الدخل التشغيلي بنسبة 3% إلى 449 مليون يورو في الربع الأخير من 2021.

ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى تأثير إعادة القياس بالقيمة العادلة للاستثمارات، وارتفاع تكاليف العمالة، وصافي الآثار السلبية المرتبطة بجائحة كورونا، وزيادة التكلفة الناتجة عن التضخم.

وتم تخفيف هذه التأثيرات بشكل طفيف فقط من خلال تحسين مزيج أنظمة الدافع في الولايات المتحدة، لا سيما بسبب زيادة عدد المرضى الذين يتمتعون بتغطية الرعاية الطبية المتميزة.