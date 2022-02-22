كوريا توافق على اندماج كوريان وآشيانا ايرلاينز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت هيئة التجارة العادلة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء على صفقة استحواذ شركة الطيران كوريان ايرلاينز على منافستها المتعثرة آشيانا ايرلاينز.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن موافقة الهيئة الكورية لا تكفي لإتمام صفقة الاستحواذ التي لم تحصل حتى الآن على موافقة أجهزة حماية المنافسة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

ومنذ يناير من العام الماضي تراجع هيئة التجارة العادلة الكورية الجنوبية صفقة شراء كوريان ايرلاينز لحصة قدرها 88ر63% من أسهم منافستها آشيانا ايرلاينز مقابل نحو 1.8 تريليون وون كوري جنوبي (1.5مليار دولار). تم توقيع هذه الصفقة في نوفمبر 2020 .

وقالت الهيئة إنها قدمت موافقة مشروطة على الصفقة، لأن اندماج الشركتين معا بدون شروط يمكن أن يضر بمستوى المنافسة في عدد كبير من خطوط الطيران.

وأشارت الهيئة إلى أن اندماج الشركتين يمكن أن يضر بمستوى المنافسة في 26 خط طيران دولي و14 خطا محليا من بين 87 خطا تسير كل شركة من الشركتين رحلات عليها.

كانت «كوريان ايرلاينز» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي حصولها على موافقة تنظيمية «غير مشروطة» من سنغافورة للاستحواذ على شركة آشيانا ايرلاينز، في خطوة يمكن أن تسرع من عملية الاستحواذ على الشركة المنافسة المحلية الأصغر.