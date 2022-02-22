ارتفاع أرباح بنك إتش إس بي سي خلال الربع الرابع

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وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأخير 0.09 دولار للسهم مقابل 0.03 دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي. وبلغت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب خلال الربع الأخير من العام الماضي 3.96 مليارات دولار مقابل 2.22 مليار دولار خلال العام السابق.
وزادت إيرادات البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2% إلى 12 مليار دولار. وزادت الإيرادات المعدلة للبنك خلال الربع الأخير بنسبة 2% إلى 12.1 مليار دولار. وسجلت إيرادات الفوائد إلى 6.78 مليارات دولار مقابل 6.62 مليارات دولار خلال الربع الأخير 2020.
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