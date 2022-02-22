الناصر: نجري محادثات مع شركائنا في الصين لزيادة الاستثمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن الشركة تجري محادثات مع عدد من شركائها في الصين حول المزيد من الاستثمارات هناك.

ونقلت وكالة رويترز عن الناصر، قوله على هامش مؤتمر تقنية البترول في 2022 بالرياض، «إن الصين تعتبر جزءا مهما في قاعدة أرامكو». وأضاف «إن الشركة ستخصص الدخل الإضافي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في المزيد من الاستثمارات».

وسلط الناصر، الضوء على المخاطر المرتبطة بقلة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة بعنوان «قيادة التعافي العالمي من أجل مستقبل مستدام»، وقال «رأينا ما يحدث في أوروبا الآن وأجزاء من آسيا، من حيث ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يؤثر على العملاء في جميع أنحاء العالم. ويرجع ذلك في الأساس إلى الاستراتيجيات والسياسات التي وضعت للاستثمار في قطاعات معينة، فيما تم إيقاف الاستثمار في كثير من مصادر الطاقة، وركزت فقط على الاستثمار في الطاقة المتجددة والبدائل المدعومة - دون الإدراك للحاجة إلى دعم جميع مصادر الطاقة على المدى الطويل لضمان كفاية الإمدادات بهدف المحافظة على النمو العالمي.»

وناقش النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ناصر النعيمي، الحلول التقنية التي تستكشفها الشركة لمعالجة الانبعاثات، خلال جلسة تنفيذية خاصة بعنوان «التنقل عبر الأسواق الديناميكية»، وقال «التقنية مهمة للغاية، ونركز على عدة محاور مثل الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، كما أننا نعمل على تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي إحدى الطرق لتقليل الانبعاثات. وأصبح احتجاز الكربون الآن حديث الساعة. من جانبنا نقوم بما ينبغي القيام به، وفي المملكة نحاول بناء نظام من شأنه إزالة الكربون من الصناعات بأكملها من خلال تطبيق أحدث التقنيات ونظم الهندسة. لذلك فكل ما يمكن التفكير فيه يتم تنفيذه».