بتخفيضات تصل إلى 30%.. التموين تعلن موعد إطلاق معارض أهلا رمضان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق معارض أهلا رمضان، اعتبارا من يوم 24 مارس وحتى بداية شهر أبريل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بوجود مخزون من كافة السلع الغذائية، خاصة مع دخول شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت، كما أن أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاض في معارض "أهلا رمضان"، خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.