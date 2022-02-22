شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع وسط تخوفات من الحرب في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من حرب في أوروبا وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتهديدات بعقوبات، لكن أسهم الطاقة قفزت مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.31 بالمئة إلى 33974.09 نقطة في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.37 بالمئة إلى 4332.74 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.91 بالمئة إلى 13424.36 نقطة.

وزادت الأسهم الأمريكية خسائرها في التعاملات المبكرة ليهبط ناسداك وداو جونز واحدا بالمئة.