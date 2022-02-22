التوتر بين روسيا وأوكرانيا يرفع الذهب لمستويات غير مسبوقة.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، 22 فبراير، بقيمة 7 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 836 جنيها للجرام.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى مستويات 1910 دولار، وهو أعلي سعر الذهب في البورصات العالمية بسبب تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يزيد من الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الثلاثاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 716 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 836 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 956 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6688 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.