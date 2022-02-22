شكرا لقرائتكم خبر عن دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى للعاملين بالسياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt بتنظيم برنامج تدريبي لعدد 35 من العاملين بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، والمتحف القومي للحضارة المصرية، عن موازنات البرامج والأداء والتخطيط والمتابعة والتقييم " PBM".

وتضمنت الإدارات التي تم تنظيم البرنامج التدريبي للعاملين بها كل من إدارة الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة الشئون المالية والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والإدارة الاستراتيجية وإدارة الشئون المالية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، وإدارة المتابعة والشئون المالية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ هذا البرنامج التدريبي حيث تم تنظيمه العام الماضي لعدد من العاملين بالوزارة، ولكن هذة المرة شملت عددا أكبر وتمثيل أوسع من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة المرتبط عملها بموضوع البرنامج التدريبي.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt لتعزيز مهارات العاملين بالوزارة في البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أوضح ماجد بركات القائم بعمل المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt أن هذا التدريب يأتي ضمن أحد محاور البرنامج والذي يهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري وأن قطاع السياحة يأتي ضمن أولويات البرنامج حيث أنه قطاع حيوي ويضم عدد كبير من العمالة.

وتضمن التدريب الذي استمر لمدة خمسة أيام ورش عمل عن ماهية موازنة البرامج والآداء والفروق بينها وبين موازنة الأبواب والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة وتقييم الخطط والهدف الاستراتيجي وغيرها من الموضوعات الهامة التي يحتاجها العاملون بالجهاز الاداري للدولة. وقام بتنفيذه خبراء في مجال التخطيط والمتابعة وموازنات البرامج والآداء.

وخلال التدريب تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل لتطبيق ما يتم التدريب عليه؛ حيث تم اختيار هدف استراتيجي لكل مجموعة يتفق مع أهداف التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار ورؤية مصر 2030، ومن هذا الهدف قامت مجموعات العمل باختيار برامج لتنفيذ هذا الهدف وأنشطة لها ومن ثم عمل مؤشرات آداء لقياس تنفيذ معدلات الأداء بالخطة ومن ثم وضع التكلفة التقديرية ومصادر التمويل لأنشطة البرنامج.

كما تم عمل محاكاة لعرض برنامج الحكومة على البرلمان من خلال عرض مشروعات مجموعات العمل على لجنة التقييم بالبرنامج. وفي نهاية التدريب تم تسليم شهادات للمتدربين.