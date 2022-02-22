شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس" لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أنه سيتم القيام بتعديل بالخطوط الرئيسية بالقاهرة الجديدة "التجمع الأول " وذلك اعتبارا من العاشرة مساء اليوم الثلاثاء .

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء .

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.