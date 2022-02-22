تفاصيل البيان الختامى لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز

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القاهرة - سامية سيد - تضمنت تفاصيل البيان الختامي الصادر عن القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز الغاز الطبيعي:

تشكيل مستقبل الطاقة

1- تنمية الغاز الطبيعى كمصدر طاقة متوفر ومتاح ونظيف ويعتمد عليه من الطاقة، وكوقود اختياري للوفاء بالنمو فى احتياجات الطاقة العالمية، لمواجهة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.

2- تشجيع التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى محليا وعالميا لمواجهة الفجوة فى تحقيق الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة والتى تؤثر على الدول الاكثر ضعفاً.

3- تعزيز الاسس البيئية للغاز الطبيعي خاصةً بجهود خفض انبعاثات غاز الشعلة وانبعاثات الميثان وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة تتضمن التقاط وتخزين واستخدام الكربون.

4- متابعة الخطوات الضرورية ليتم معاملة الغاز الطبيعى كمصدر صديق للبيئة فى اللوائح الخاصة بالاستثمار والمناخ والتمويل الدولى والتجارة العالمية. علاوة على العمل مع كافة المساهمين المعنيين والمصالح للتعاون المشترك فى تنمية مبادرات مشتركة بشأن تغيير المناخ فى ظل انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 هذا العام والذي ستستضيفه مصر.

5- تحسين ظروف التجارة العالمية للغاز وفقا لأفضل وأكفأ الممارسات.

6- العمل نحو زيادة مساهمة الغاز الطبيعى فى النقل البحرى والبرى وتطوير البنية الاساسية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعى للمستهلكين.

7- دعم الدور الرئيسى لعقود الغاز طويله المدى بالاضافة لتسعير الغاز الطبيعى بناء على اّلية تسعير البترول والمنتجات البترولية لضمان استقرار الاستثمارات فى تنمية موارد الغاز الطبيعى.

8- تعزيز مكانة المنتدى من خلال زيادة الرؤية العالمية، جذب اعضاء جدد، تشجيع الشراكات، تيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وزيادة حجم التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات.

9- تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للدول الاعضاء فى دعم التعاون والتنسيق غيما يتعلق بشئون الغاز الطبيعى من خلال تنمية خبرات المنتدى والياته فى المشروعات المشتركة.

10- التوسع فى التعاون فى التكنولوجيات الخاصة بالغاز الطبيعى والبحث العلمى وبناء القدرات القائمة على الابتكار من خلال معهد ابحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

11- استكشاف مجالات تعاون جديدة فى المنتدى بهدف زيادة الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى لإنتاج الهيدروجين وانتاج واستغلال غازات جديدة.

12- التعاون والتكامل مع منتدى الدول المصدرة للغاز والدول المستهلكة ودول العبور لحماية البنية التحتية الهامة للغاز وتعزيز الرؤية في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية وتهديدات البشر من خلال الاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ورحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح جمهورية الجزائر الديموقراطية لاستضافة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز فى عام 2023.

وأعرب رؤساء الدول والحكومات بمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لمعالي الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر على قيادتة المتميزة للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وشكرهم لحكومة وشعب دولة قطر على حسن استضافتهم.