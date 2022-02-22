شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 19.5% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت مسجلة 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.3%. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.4 مليون دولار. 2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 45.3 مليون دولار. 3. فواكه بقيمة 24.8 مليون دولار. 4. خضر ونباتات بقيمة 17.7 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 12.6 مليون دولار. أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار. 2. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 30 مليون دولار. 3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4 مليون دولار. 4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.6 مليون دولار. 5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.5 مليون دولار. وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 353.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 363.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.3 %.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.7 مليون نسمة عام 2021. وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــا لتقـديـرات البعثة 609 ألف مصري حتى نهاية 2020، بينـمـا بلـغ عدد المصريين بالكويت طبقاً للمسجلين بالبعثة 25.6 ألف مصري.