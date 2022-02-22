شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 829 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 947 جنيها.
عيار 22 يسجل 908 جنيهات.
عيار 21 يسجل 829 جنيها.
عيار 18 يسجل 710 جنيها.
تداعيات أزمة اوكرانيا على الأسواق
هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا، ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبيا مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إعلان عقوبات صارمة جديدة على روسيا.
وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7%، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم.وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداء بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7% و3.1% على الترتيب.