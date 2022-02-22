شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. التصديرى للصناعات الكيماوية يلتقى الشركات المصنعة للزجاج فى الصين "افتراضيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدا الأربعاء المكتب التجارى في بكين بالتعاون مع وحدة الكويز والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية ندوة افتراضية بتقنية Zoom يشارك فيها رئيس ونائب رئيس الاتحاد الوطنى الصينى لصناعة الزجاج China National Association for Glass Industry وعدد 9شركات مصنعة للزجاج فى الصين.

وقال بيان للمجلس التصديري،" هذا فى اطار الجهود التى تقوم بها وحدة الكويز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى مصر ومناطق الكويز فى مجال صناعة المنتجات الزجاجية من الأكواب والكؤوس الزجاجية وغيرها من منتجات الفصل الجمركى رقم 70 وبحث سبل توطين هذه الصناعة فى سيناء فى ضوء توافر المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة بها.

ومن جانبه رشح المجلس حازم بشر - عضو مجلس الإدارة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ممثلًا للمجلس بالنيابة عن خالد أبو المكارم رئيس المجلس، وممثلاً أيضاً لقطاع المنتجات الزجاجية للرد على استفسارات الحضور من الجانب الصينى وتقديم نبذة حول قطاع صناعة المنتجات الزجاجية فى مصر.