شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية تنظم ندوات تعريفية لشركاء النجاح للتعريف بإجراءات الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها في العين السخنة ندوة تعريفية لشركاء النجاح في المنطقة، وذلك للتعريف بأحكام وتعديلات ضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) علي السلع والبضائع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لمزاولة النشاط، بتغطية واسعة للحصول علي رخصة التشغيل بما تمتلكه من إمكانيات وقدرات لتأسيس الشركات وتطبيق إجراءات الاستيراد والتصدير، وما يجب مراعاته تجنبا لأية مخالفات للقانون الجمركي مع الشركاء البارزين للمنطقة الاقتصادية في تحقيق خططها التنموية بالنظم المعمول بها وفقا للقوانين النافذة لبدء مزاولة النشاط.



جانب من الحضور

وتعد هذه الندوة هي الثالثة التي يتم عقدها في المنطقة الاقتصادية، بحضور عدد من المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية المهتمين بالتعرف على حزمة الخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية خاصة آليات تطبيق أحكام تعديلات ضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) على السلع والخدمات، مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 6، 7 من القانون؛ وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتحسين الإنتاجية، استمرارًا لدور المنطقة الاقتصادية في تقديم خدمة متكاملة أمام المستثمرين، والمضي قدمًا في تحقيق المرحلة الثانية من استراتيجية "خلق الفرصة" وهي مرحلة التمكين (2020/2025)، والتي ترتكز على تقديم مناخ آمن للاستثمار، وللتأكد من سلامة تنفيذ الإجراءات، والالتزام بها وحفظ الحقوق بين الطرفين ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وهو جزء من التيسيرات التشريعية للمطورين والشركات وأصحاب الأعمال، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات في الدولة لتقديم الدعم الدائم لكافة المستثمرين على حدٍّ سواء.