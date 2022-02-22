شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تشارك في المؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC) 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، في حلقات النقاش والمحاضرات بالمؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC) 2022، المنعقد في الرياض، للتعريف بالمشاريع البحثية المتميزة بالجامعة من خلال الجناح المخصص لها في المؤتمر.

وتستعرض "كاوست"، خلال فعاليات المؤتمر، جهودها البحثية عبر مركزين تحتضنها الجامعة، أحدهما مركز "أبحاث الاحتراق النظيف" (CCRC) الذي يهتم بتطوير تقنية لالتقاط وعزل الكربون بواسطة تبريد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء، ثم يتم تخزينها في حالتها الصلبة أو على هيئة "جليد جاف" تحت الأرض أو استخدامها في صناعة المواد الكيميائية وغيرها من المنتجات.

وتناقش "كاوست" من خلال مركز "علي النعيمي لأبحاث وهندسة البترول ( ANPERC )"، مجموعة من الموضوعات التي تتناول أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية التي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع عملية التقاط الكربون واستخدامه وعزله، وتطوير طريقة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون بمساعدة الجاذبية، فضلًا عن التعريف ببعض الطرق المبتكرة لاستخراج النفط.