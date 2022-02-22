شكرا لقرائتكم خبر عن تلامس الـ 100 دولار .. أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ 2014 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط ودفع سعره لقرب مئة دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا مصعدا أزمة أمنية في القارة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.48 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 98.87 دولار للبرميل، وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.41 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 95.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ 96 دولارا في وقت سابق اليوم وهو أعلى مستوياته منذ 2014.

وزادت أزمة أوكرانيا الدعم لسوق النفط التي ارتفعت بالفعل بسبب نقص المعروض مع انتعاش الطلب بعد جائحة كوفيد-19.

وقاومت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء دعوات لزيادة الانتاج بوتيرة أسرع.