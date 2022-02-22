شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الفنلندية: التأثير السلبي لأوميكرون كان مؤقتا على سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت غرفة التجارة الفنلندية إن بيانات التوظيف لشهر يناير الماضي أظهرت أن التأثير السلبي لمتحور أوميكرون كان مؤقتا على سوق العمل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كبير الاقتصاديين جوكا ابيلكفيست القول إن القيود التي تم فرضها لمواجهة متحور أوميكرون أثرت سلبا على نمو التوظيف في ظل ارتفاع حالات التسريح.

وأضاف أنه من المرجح أنه تكون فترة التسريح قصيرة، ومن ثم سوف تكون التداعيات السلبية محدودة.

وأشار إلى أن التراجع البطئ في بيانات البطالة طويلة المدى يشير إلى مشاكل في الربط بين الباحثين عن الوظائف وفرص العمل الشاغرة.

وكانت البيانات قد أظهرت في وقت سابق أن معدل البطالة خلال شهر يناير بلغ 7.5 %.