شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لموبايلي يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات موبايلي المهندس سلمان البدران، باسمه ونيابة عن منسوبي "موبايلي" التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله" ولأبناء المملكة عامة، بمناسبة "يوم التأسيس"، الذي يوافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.

وقال المهندس البدران إننا اليوم نجني ثمار ما غرسه الأجداد منذ تأسيس المملكة حتى يومنا هذا، ونستشعر النقلة النوعية والنهضة التي تشهدها جميع القطاعات، لا سيما الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات موبايلي، أن النقلات النوعية المبهرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدمت بها المملكة إلى مصاف أكثر الدول تقدمًا وازدهارًا في هذا المجال الحيوي؛ جاءت نظير الدعم الحكومي الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

واختتم المهندس البدران تصريحه، داعياً المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

نبذة حول اتحاد اتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.