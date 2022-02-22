شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز إلى مستوى قياسي جديد في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء مسجلة مستوى قياسيا جديدا في 7 سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا.

وندد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت اثنين في المئة أمس. وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.