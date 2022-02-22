شكرا لقرائتكم خبر عن لمشتركي المحمول.. "اعرف حقك" 6 شروط لتلقي مكالمات عروض الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتكي مشتركو المحمول من الاتصال التسويقي، وهو الاتصال الذي يصل من الشركة مقدمة الخدمة لبيع خدمة أو منتج أو باقة أو الدعوة للاشتراك بأحد العروض، وهناك 6 اشتراطات يجب على الشركات الالتزام بها في حالة قبول العملاء لتلقي هذا النوع من المكالمات وهم:

1- أن يتم الاتصال بك من خلال وسائل الاتصال الرسمية للشركة سواء كان ذلك عن طريق أرقام مختصرة معلنة للمكالمات الصوتية أو الرسائل القصيرة أو بريد إلكتروني يحمل الاسم التجاري للشركة.

2- أن تكون أي وسيلة اتصال بك تم تسجيلها للرجوع إليها إذا حدث أي خلاف حول قبولك للخدمة من عدمه.

3- أن يفصح ممثل الشركة في بداية الاتصال عن اسمه واسم الشركة التي يمثلها وسبب الاتصال، ويسألك عن رغبتك في استكمال المكالمة من عدمه.

4- شرح كافة شروط والتزامات الخدمة/العرض يشمل ذلك السعر، طريقة المحاسبة (سواء يومية أو شهرية) وكيفية الاشتراك.

5- إذا كان الاتصال التسويقي عن طريق الهاتف المحمول أو رسائل قصيرة SMS فلابد من ظهور اسم الجهة أو الرقم الذي يتم من خلاله الإعلان عن الخدمة أو العرض.

6- وبشكل عام يجب على الشركة مقدمة الخدمة الالتزام بالوضوح والشفافية في عرض المعلومات المعلن عنها من خلال جميع الوسائل الترويجية أو الإعلانية لأي باقات أو عروض لخدماتها، وفي حالة وجود قيود أو شروط للاستخدام أو التزامات متعلقة بها، فيجب الإشارة إليها في الإعلان، بشكل لا يوقع المستخدم في لبس أو تضليل، كما يجب على الشركة مقدمة الخدمة تضمين تلك القنوات.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.