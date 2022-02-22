شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات النفطية لدول خارج أوبك 1.5 مليون برميل يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، أي بنسبة 2.4% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 65.2 مليون برميل يوميًا، وهـو مسـتوى مرتفـع بنحـو 2.9 مليـون برميـل / يوم ، أي بنسبة 4.6 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، يعزى الارتفاع في إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خلال الربع الرابع من عام 2021 بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإمدادات النفطيـة مـن الولايات المتحـدة الأمريكية، فضلاً عن ارتفاع إنتاج دول أوبك + غير الأعضاء في منظمة أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) تماشياً مع آلية الزيادة الشهرية في الإنتاج المتفق عليها.

وشهد إجمالي الإمدادات النفطيـة العالميـة ( نفـط خـام وسوائل الغاز الطبيعى) ارتفاعًا بنحـو 2.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع مـن عـام 2021، أى بنسبة 2.4 % مقارنـة بـالربع السابق ليصل إلى 98 مليون برميل يوميا، وهو مسـتوى مرتفع بنحـو 5.7 مليون برميل يوميًا مقارنـة بالربع المماثل من العام السابق.