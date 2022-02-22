شكرا لقرائتكم خبر عن 28 فبراير آخر موعد لتقديم إقرارات «القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 28 من شهر فبراير الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 ٪ كحد أدنى و25 ٪ كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعيّن على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر أو من خلال البريد الإلكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي تُشترى وتُباع من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.