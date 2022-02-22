قفزة في أسعار النفط بعد اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين عن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاعات جديدة في أسعار النفط، ما يضاف إلى مخاوف الإمدادات التي تبقي أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، خلال جلسة التداول، عند 95.39 دولار للبرميل، مرتفعة 1.85 دولار، أو 1.98%، وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 96.28 دولار.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.79 دولار، أو 3.06%، إلى 93.83 دولار، غير أن الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة يوم الرؤساء.

وتواصل أسعار النفط في الصعود مع التفاؤل بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في حين أن مجموعة أوبك + ما زالت تجد صعوبة في تحقيق الزيادات الإنتاجية المستهدفة، كما تشير التوقعات إلى أن هناك احتمالية عودة أكثر من مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى السوق.

وتعاني السوق ندرة في المعروض، فضلاً عن أن الكميات الإضافية من الخام ستساعد في تقليل العجز، لكن الأسعار ستبقى متقلبة في الأجل القصير، لا سيما أن الخام الإيراني من غير المرجح أن يعود حتى وقت لاحق هذا العام.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في أوكرانيا، لتكون روسيا بذلك أول دولة في العالم تعلن اعترافها باستقلالهما عن أوكرانيا.